Meteo weekend oggi e domani bollino rosso in 11 città

(Di sabato 13 luglio 2024) L’ondata di caldo estremo non accenna a diminuire. Questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 luglio, gran parte del Centro-Sud Italia sarà soggetta a temperature torride, mentre il Nord affronterà un’ondata di maltempo.Leggi anche: Maltempo al Nord – Milano e Piemonte in ginocchio. Grandine distrugge la provincia, strade come fiumi Ieri sera, una forte grandinata ha colpito Milano, già interessata da temporali nel corso della mattinata e del pomeriggio. Durante il, undicisaranno in allerta di livello 3, la più alta, che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui gruppi a rischio come anziani, bambini piccoli e persone con malattie croniche”.