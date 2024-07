L' ultimo ballo di Messi e Di Maria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024)tango a Miami. In una piatta domenica di luglio. Ma con il vento e le palme sullo sfondo. Argentina-Colombia vale la Copa America e anche un po’ di nostalgia. Lionel, che a Miami ormai è di casa visto che gioca in Mls, sapeva a cosa stava andando incontro. Sarà l’ultima finale per il suo amico Angel Di Marìa. E probabilmente anche per la Pulce. Viverla insieme, da amici y compañeros: ecco il bello dello sport. “Sono le ultime battaglie - ha detto- godiamoci tutto ciò che stiamo vivendo, ciò che ci sta accadendo come nazionale, con unità, come gruppo. Non è facile essere di nuovo in una finale, lo ribadisco, dobbiamo approfittarne”. Poco prima della semifinale contro il Canadaaveva riunito la squadra in un cerchio magico.