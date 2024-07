La Zeza di Mercogliano varca i confini sarà al Columbus Day

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladivarcherà iamericani confermandosi una pregiata risorsa del nostro patrimonio immateriale”. E’ l’annuncio del sindaco di, Vittorio D’Alessio. Il prossimo 12 ottobre l’antica trazione che si tramanda da generazioni sfilerà a New York in occasione delDay, ricorrenza celebrata negli Stati Uniti per commemorare il giorno dell’arrivo del navigatore Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo. “Un grande orgoglio per, un traguardo prestigioso che rafforza l’appartenenza alla nostra terra e l’attaccamento ad una tradizione che da secoli, dai nonni ai nipoti, viene coltivata con grande passione e sacrificio – conclude D’Alessio – Avanti tutta,iuoli”. L'articolo LadialDay proviene da Anteprima24.