La presidente | servono maggiori sforzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Aumentare il livello di guardia nei confronti delle organizzazioni della criminalità economica, che come dimostrano le inchieste delle direzioni distrettuali antimafia, è sempre più spesso appannaggio delle mafie radicate nel territorio lombardo. Questo l’appello di Legambiente Lombardia, dopo la pubblicazione del rapporto Ecomafia 2024. "L’elevato numero di ordinanze di custodia cautelare – spiega laregionale Barbara Meggetto – per delitti contro l’ambiente con 49 casi, prima regione d’Italia al pari della Campania, testimonia la particolare gravità delle attività criminali e delle contestazioni che ne sono conseguite. Ma non è una novità, da molto tempo la nostra regione si inquadra con un ruolo da protagonista nei grandi traffici e nelle inchieste più grandi e articolate".