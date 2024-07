Inter primo giorno di raduno finito | prime sgambate per i nuovi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildidell’è terminato. Diversi voltioggi ad Appiano Gentile, che hanno lavorato sia in palestra che sul campo. RESOCONTO –di ritiroandato. Alle 9.30 Appiano Gentile ha aperto ufficialmente i battenti per la nuova stagione dei campioni d’Italia. Simone Inzaghi, dopo le parole ai cronisti ieri in conferenza stampa, ha tenuto ilallenamento post scudetto. Ovviamente, ha dovuto lavorare con un gruppo decisamente ridotto, viste le tante assenze dovute ai vari impegni tra Euro 2024 e Copa America. Presenti ovviamente i vari Mkhitaryan, Carlos Augusto, Di Gennaro e Bisseck, così come alcuni volti: da Martinez a Topalovic passando per Mehdi Taremi. Per il nuovo e ultimo acquisto dell’qualche lavoro in palestra più corsa e lavoro con la palla in campo.