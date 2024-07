Il giornalista Tiziano Bianchi e la mamma Lidia trovati morti in casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Brentonico, un piccolo borgo nel cuore del Trentino, è stato scosso da una tragica notizia che ha lasciato l’intera comunità senza parole., notoe blogger del settore enologico, è stato trovato morto nella sua abitazione. Al suo fianco, senza vita, giaceva anche la madre, ultracentenaria. La scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato 13 luglio, quando le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per cercare di ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni,sarebbe deceduta per cause naturali nel suo letto. Tuttavia, non si esclude che il figlio, 59 anni, possa aver accusato un malore fatale dopo aver constatato il decesso della madre. La notizia ha colpito duramente la comunità, poichéera una figura di spicco nella zona.