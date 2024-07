Griglia di partenza Superbike GP Gran Bretagna 2024 | Razgatlioglu in pole Bulega lo marca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Donington. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladi. Turno decisamente intenso in terra britannica in vista della gara-1 di oggi pomeriggio, domani spazio a SuperRace e gara-2. Toprakha conquistato laposition del GP di, tuonando un perentorio 1:24.629 in sella alla sua BMW. Il fuoriclasse turco, leader della classifica generale ha rifilato un distacco di 0.573 a Nicolò, che scatterà dalla seconda piazzola con la sua Ducati. Il padrone di casa Scott Redding completerà la prima fila con un’altra BMW, mentre la seconda fila sarà aperta dell’altro britannico Sam Lowes su Ducati, a precedere lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) e l’olandese Michael van der Mark (BMW).