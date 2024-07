Gabriele Casadei Olimpiadi Parigi 2024 canoa velocità | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Prima esperienza olimpica per il quasi ventiduenne di Ivrea, che dopo aver avuto una buonissima carriera Under 23 ha formato una coppia di tutto rispetto con l’altro piemontese Carlo Tacchini. In Europa sono ormai tra le coppie migliori nel C2 500, a dimostrarlo l’oro di Cracovia nel 2023 e il bronzo in Ungheria di quest’anno. Finale come obiettivo minimo, poi nulla è precluso. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Ivrea, 10/8/2002 Sport e disciplina:, C2 500 Quando gareggia: 6 agosto – 8 agosto .