Finge di essere tassista droga e rapina anziana | 50enne arrestato

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha convalidato il decreto di fermo di indiziato emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di unnapoletano, gravemente indiziato dipluriaggravata e lesioni personali aggravate, commessi il 21 giugno scorso ai danni di una 78enne ischitana. Per i medesimi reati il GIP ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro, sotto il coordinamento della Procura, hanno infatti accertato, mediante l’analisi di decine di telecamere e lettori targhe, che l’uomo,ndosinei pressi del molo Beverello (scalo di traghetti e aliscafi per le isole), avrebbe proposto all’un passaggio in città; durante il tragitto in auto le avrebbe poi offerto un caffè, alterato con sostanze che le facevano perdere i sensi.