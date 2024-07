Dopo otto anni Mattia Costa saluta e se ne va

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "Lascio Pesarodi lavoro e certo non è stata una scelta facile: questa è una città ideale per lavorare nel basket. Per me inoltre è stata una grande scuola. In verità mi dispiace tantissimo".lascia la Vuelleaver ricoperto lo scorso anno il ruolo di responsabile del settore giovanile per svolgere il ruolo di assistente allenatore del coach Luca Bechi alla Juve Cremona. E’ la prima esperienza a livello seniordi settore giovanile e di tutor della foresteria biancorossa. "Faccio una nuova esperienza ed entro in un mondo senior che fino adesso ho solamente sfiorato – aggiunge il nipote di Ario, 32compiuti – lavorando nel settore giovanile. D’altra parte quando si comincia a pensare che un ruolo sia scontato è forse arrivato il momento di cambiare.