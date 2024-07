De Luca | Su fondi di coesione pronti a ricorrere al Consiglio di Stato

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 13 luglio 2024) Vincenzo DeNAPOLI – Per la mancata firma sotto l’accordo di“come Campania ci prepariamo a presentare un ulteriore ricorso aldi, per porre fine a una condizione che ormai è vergognosa”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso dell’appuntamento social del venerdì. “Non so se Meloni ci comunicherà quando si firmerà l’Accordo di– ha aggiunto in riferimento alla imminente visita del premier – e non so cosa dirà lunedì. Ma sarebbe bello avere un confronto pubblico sereno e rispettoso per sentire per quali motivi dopo un anno ancora non si firma l’accordo di, e conoscere nel merito quali sono le motivazioni. Ma non so se avremo questa opportunità – ha aggiunto – e sarebbebello se lunedì si fosse firmato anche l’accordo dicon la Campania”.