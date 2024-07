Come vedere le amichevoli del Napoli in Tv e streaming con One Football

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildi Antonio Conte sarà impegnato in 5in questo precampionato. Due di queste saranno durante il ritiro di Dimaro Folgarida. Il club ha scelto Oneper trasmettere ledelin ritiro a Dimaro e in ritiro a Castel di Sangro. 16 luglio, amichevole-Anaune alle ore 18:00 20 luglio, amichevole-Mantova alle ore 18:00 28 luglio, amichevole-Adana Demirspor alle ore 20:00 31 luglio, amichevole-Brest alle ore 20:00 3 agosto, amichevole-Girona alle ore 18:30 La SSCha annunciato l’accordo con One, piattaforma media leader nel mondo del calcio, per trasmettere in diretta e in esclusiva tutte ledelche si disputeranno durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.