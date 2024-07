Caporalato nel Veronese indagati 2 cittadini indiani | in trappola 33 connazionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Verona, 13 luglio 2024 – Grave episodio dinella provincia di Verona:dueresidenti a Cologna Veneta. A farne le spese sarebbero stati proprio dei loro, a cui promettevano un futuro migliore in Italia. Con la promessa di procurargli un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i due chiedevano in cambio una somma di 17mila euro, che i malcapitati recuperavano impegnando i beni della loro famiglia in India, o indebitandosi proprio con i due. Giunti in Italia, venivano pagati appena 4 euro all’ora – per 10-12 ore di lavoro, 7 giorni su 7 – somma che veniva trattenuta dai datori fino all’estinzione del debito. Spesso, venivano chiesti ulteriori 13mila euro per un fantomatico permesso di soggiorno definitivo, che però non sarebbe mai stato concesso.