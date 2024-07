Aston Villa in trattative con l’Everton per un trasferimento da 50 milioni di sterline

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-13 16:09:39 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’è in trattativa conper un accordo da 50diper il centrocampista belga Amadou Onana. Il 22enne si è unito ai Toffees dal Lille per 35dinell’agosto 2022, collezionando 72 presenze ma quest’anno ha avuto difficoltà a consolidare il suo posto come titolare. Le 23 presenze totali di Onana connel 2023/24 rappresentano sei in meno rispetto a quelle realizzate dall’ex giocatore di Hoffenheim e Amburgo durante la sua prima stagione nel club. È stato sempre presente come centrocampista difensivo nella deludente stagione del Belgio agli Europei UEFA 2024, conclusasi con una sconfitta per 1-0 contro la Francia agli ottavi di finale.