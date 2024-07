Airola al via l’estate di ‘Gicara’ | balli e musica tutte le domeniche d’estate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrende il via domani adla 29esima edizione di “in piazza”, lo storico appuntamento concaudina organizzato dall’associazione Gicara.lefino al 25 agosto in piazza Caduti di Nassiriyae tanta allegria allieteranno le calde serate estive grazie all’impegno ed alla simpatia dei volontari dell’associazionena guidati dal presidente Carmelina Iodice. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il Comune died il CSV Irpinia Sannio ETS che sono partner dell’iniziativa. Serata speciale il 15 agosto quando i volontari di Gicara festeggeranno in piazza il Ferragosto. “Siamo pronti a dare il via a questa nuova edizione, la 29esima in attesa del trentennale del prossimo anno ed ancora una volta – sottolinea il presidente di Gicara Carmelina Iodice – i nostri volontari saranno in piazza per animare le serein piazza Caduti di Nassiriya condal vivo e