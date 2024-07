Wimbledon Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic | la semifinale in diretta | Risultato live

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024)in campo aper continuare a scrivere la storia. Anzi, per tentare l’impresanelladello Slam londinese. Il match sul Campo centrale mette in palio la finale più prestigiosa del tennis mondialeCarlos Alcaraz, che ha battuto Medvedev nell’altra. A breve è previsto l’inizio dell’in. Ilin, primo set 0-0, i precedenti A poco più di un mese dalla brillante prova sul campo del Roland Garros, le strade disi incontrano per la settima volta. Sarà il terzo sin questo 2024 ma il primo sull’erba. Nel bilancio totale, il tennista serbo è in vantaggio 5-1 nei precedenti.ha vinto l’ottavo di finale di Monte Carlo nel 2023.