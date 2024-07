Vertice Nato gaffe di Biden | presenta Zelensky come Putin

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024) Washington, 12 luglio 2024 – Lapsus del Presidente statunitense Joealla conferenza stampaa Washington. Nell'introdurre il presidente ucraino Volodymyr, l'inquilino della Casa Bianca lo confonde col nemico, Vladimir. "Ora il presidente dell'Ucraina che ha molto coraggio e determinazione: signore e signori, il presidente", dicecorreggendosi subito dopo. (fonte: Adnkronos)