Trump sferza Biden con l’ironia | ha fatto errori ma non un disastro Poi la sfida | facciamo un test cognitivo insieme?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024)provoca, ma assottigliando il tiro. Più che una bordata, una stilettata la sua: e sulla sequela di gaffe e lapsus in cui il presidenteè incappato ancora una volta, per l’occasione nella conferenza stampa di ieri al vertice Nato di Washington, il tycoon commenta: «Non è stata un». «Per lui non è finita» Anzi, di più: «Ieri sera non è stato eccezionale. Mi ha chiamato suo vicepresidente e, tra l’altro, non l’hain modo sarcastico. Se lo avessein modo sarcastico, sarebbe stato grandioso, ma non è statoin modo sarcastico», sottolineatra il serio e il faceto., ha anche aggiunto, «haun bel po’ di altri. Ma non è stato untotale», ribadisceal programma radiofonico The Clay Travis and Buck Sexton Show.