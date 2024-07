Tour de France 2024 Roglic si ritira dopo la caduta | non correrà la tredicesima tappa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Primoznon recupera e non sarà alla partenza delladeldedi oggi, venerdì 12 luglio. Niente da farelaa 10 km dal traguardo della dodicesima frazione, pur conclusa in sella alla sua bicicletta. “Primozè stato esaminato attentamente dalla nostra equipe medicaladi ieri, e di nuovo questa mattina. È stata presa la decisione di non iniziare laoggi, per concentrarsi sugli obiettivi futuri”, si legge in una nota della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Lo sloveno aveva perso terreno ed era ormai a 4’42” dal connazionale Tadej Pogacar, leader della classifica generale e maglia gialla.desila: nonlaSportFace.