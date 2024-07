TNext dispositivi che imitano il cervello | l’Ue finanzia il progetto del Cnr

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lo sviluppo dielettronici che emulano il comportamento delumano si aggiudica uno dei 12menti Erc ‘Proof of Concept’ da 150mila euro ciascuno assegnati all’Italia dal Consiglio Europeo della Ricerca, che hanno lo scopo di favorire il passaggio dalla ricerca di base alle applicazioni pratiche delle scoperte: il vincitore è ildi Alessandro Molle, ricercatore dell’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano. Il Cnr, tra 2022 e 2024, si è già aggiudicato 7 Erc ‘Proof of Concept’. Ilsi inquadra nell’ambito dello sviluppo dei cosiddetti ‘memristor’,elettronici chele sinapsi, cioè le connessioni tra cellule nervose, per aumentare le prestazioni delle tecnologie attuali e, allo stesso tempo, abbattere il consumo energetico.