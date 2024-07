Temptation Island 11 | l’opinione di Chia sulla terza puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ieri sera ad un certo punto ho avuto il dubbio di aver sbagliato canale, e anziché sintonizzarmi su Canale 5 avessi per sbaglio messo su RaiUno, con Alberto Angela che ci spiegava gli usi e i costumi del Medioevo, perché più o meno il livello di evoluzione umana che stava andando in onda aera quello lì. Maschi alpha (o tizi che si spacciano per tali, ecco. Je piacerebbe, ma manco a quello stadio basico – e tossico – di mascolinità arrivano questi, figuriamoci) che, tutti tronfi e divertiti, raccontavano delle loro innumerevoli scappatelle, dei trucchi del nonno che per far durare 50anni il matrimonio con la nonna la tradiva sistematicamente, di come non si sognino nemmeno di mandare le fidanzate in viaggio con le amiche, di quanto siano lungimiranti gli arabi ad essere poligami, di come nelle relazioni sia necessario BARATTARE (BARATTARE.