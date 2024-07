Tavolartegusto it la colazione salata conquista sempre più italiani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Cresce l’interesse per la “” e la “americana” nella patria del cornetto e del cappuccino Ladeglisi fapiù americana e. Non solo latte e biscotti o caffè e cornetto tra le colazioni più amate degli abitanti del Bel Paese; sonodi più infatti – negli ultimi anni – gliche scelgono di iniziare la giornata con avocado toast, pancake e muffin. I dati emergono dall’osservatorio sulle abitudini gastronomiche degli* effettuato dal portale.it che ha preso in esame le abitudini degli utenti dal 2018 ad oggi.più di tendenza Lapiù presente sulla tavola deglie – nel periodo di riferimento 2018-2023 – il volume delle ricerche online dedicate alle ricette per unasegna una crescita a doppia cifra (+61,88%).