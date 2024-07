Serata Rosa lo sport pratese contro gli stereotipi di genere | premiate Contri e Galardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prato, 12 luglio 2024 - Unaall'insegna delloal femminile, con le testimonianze di atlete che sono riuscite ad arrivare ai vertici anche in disciplineive considerate sino a non molto tempo fa quasi esclusivamente maschili. Grande successo per la "” organizzata pochi giorni fa da Almanacco Eventi e da Loper Prato, che ha visto la presenza delle referenti del Centro Antiviolenza La Nara e del vice-sindaco Simone Faggi a rappresentare l'amministrazione. Un evento rientrante nell'ambito della manifestazione “SOS –on Serraglio”, che sta proponendo molteplici iniziative (e lo farà sino al 31 luglio prossimo) coinvolgendo realtàive ed associative quali Taekwondo Prato, Olimpia Prato, Ciatt Prato, Atletica Prato, Hockey Prato, Pallamano a ruota libera, pallamano Prato, Arcobaleno, Azzurra, China Bikers, Ideal Ballet, Cento X Cento Latino, Alisa Dance, Diablo Latino international, Paola Burattin tango ed Eta Beta Danze.