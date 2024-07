Scale fisse alla fermata di Borgo Palazzo | In dirittura d’arrivo il posizionamento delle rampe

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024). Dovrebbe sbloccarsi a breve la situazione del cantiere nellaTeb di. DsocietàTramvie Elettriche Bergamasche fanno sapere che i lavori si trovano ora nella fase conclusiva: lein sostituzionemobili smontate lo scorso febbraio dovrebbero essere posizionate entro una decina di giorni (a partire da giovedì 11 luglio, ndr). L’impianto mobile che permetteva l’uscita su viadalle banchine delladella tramvia Val Seriana erano rimaste non funzionanti per alcuni mesi, prima di essere smontate e rimosse in favoreche, una volta posizionate, includeranno anche l’accessobiciclette. Le transenne che impedivano l'accesso allemobili non funzionanti prima della rimozione “L’intervento si è reso necessario in seguito ai ripetuti malfunzionamenti del sistema automatico, causati anche dal susseguirsi di atti vandalici prodotti ai danni– aveva comunicato Teb a febbraio -.