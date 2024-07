Sanità choc a Roma | infermiera in servizio all’Ifo morta di infarto La denuncia di Azione Roma | Operatori carichi di lavoro massacranti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Esprimo le mie condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi dell’Antonella Cutini,inper. È opportuno che la Regione verifichi immediatamente il rispetto deidie dei turni di riposo”.dell’Ifod’, D’Amato: “La triste vicenda purtroppo mette in risalto lo stress a cui è sottoposto il personale sanitario” Così il Consigliere del Lazio e responsabile Welfare di, Alessio D’Amato, rimasto impressionato da quanto accaduto in uno dei centri oncologici (nella foto), più specializzati della Capitale e del Centro Italia. “La triste vicenda purtroppo mette in risalto lo stress a cui è sottoposto il personale sanitario”, commenta ‘l’esperto’ D’Amato, con un passato da assessore della Regione Lazio alla Salute (per giunta in piena pandemia), “ed è bene, su queste questioni, agire immediatamente senza fare delle sterili polemiche e facili annunci.