Qatar Airways il CEO | Unire i tifosi attraverso l’amore per l’Inter!

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il CEO diEngr. Badr Mohammed Al-Meer ha commentato l’accordo trovato conper la nuova maglia d’allenamento. Le sue parole sul sito nerazzurro. SPONSOR –e Inter continuano la loro partnership. Oltre ad essere compagnia aerea ufficiale del club l’azienda farà anche da sponsor della nuova maglia d’allenamento della stagione 2024-2025. Il CEO del Gruppo Engr. Badr Mohammed Al-Meer ha detto in riferimento: «Oggi celebriamo il rafforzamento della nostra partnership concome Official Main Training Kit Partner, dopo i successi condivisi durante la nostra prima stagione insieme. Abbiamo visto i nerazzurri raggiungere lo status di migliore squadra d’Italia, allo stesso tempo ci siamo posizionati come Migliore Compagnia Aerea del Mondo.