Per Sergio Rainews sulla Francia è andata alla grande | 321 minuti su 12 ore L’Usigrai | Ha contato le rassegne stampa in replica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nessuna censura, la copertura della Rai sulle elezioni francesi è stata del tutto sufficiente. È la linea dell’amministratore delegato della tv pubblica Roberto, che in un report inviatopresidente della commissione di Vigilanza Barbara Floridia ha in sostanza respinto le ricostruzioni dellae le accuse di non aver dato spazio adeguato al risultato sorprendente delle elezioni francesi. In particolare aveva suscitato le proteste di cdr, Usigrai e opposizioni il fatto che24 – il canale dedicato all’attualità in tempo reale – si stesse occupando del Festival delle Città Identitarie di Pomezia, diretto dall’attore e regista Edoardo Sylos Labini, vicini (sia il festival sia il direttore)destra di governo. La linea diè riconfermata oggi da una nota congiunta firmata dall’ad insieme al direttore generale Giampaolo Rossi.