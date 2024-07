Pavia stamperia abusiva | due denunciati dalla Finanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 - Non solo vendevano articoli d'abbigliamento taroccati, ma si stampavano anche “in casa" i marchi contraffatti. Due imprenditori pavesi sono stati, in stato di libertà,Guardia didi, che ha sequestrato 8 macchinari utilizzati per stampe industriali e oltre 45mila articoli tra capi d'abbigliamento e materiale di confezionamento. “L'attività di servizio - spiega il comunicato stampa della Procura di- è stata resa possibile grazie ad una capillare attività informativa e di controllo economico effettuati sul territorio pavese. Nello specifico è stato riscontrato un inusuale volume di capi d’abbigliamento commercializzati sul territorio con marchi contraffatti che hanno fatto ipotizzare a presenza di un’attività didi marchi protetti da diritto d’autore”.