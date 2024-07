Parigi 2024 il vicesindaco | La Senna sarà balneabile per le gare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sospiro di sollievo per le condizioni dellaa poche settimane dalledelle Olimpiadi di. Secondo quanto affermato daldella capitale francese, la qualità dell’acqua del fiume sarebbe stata conforme agli standard di balneazione per “undici giorni o dieci giorni” degli ultimi dodici. “Si spera che sia un po’ meglio ma non ci si preoccupa affatto della possibile tenuta delle competizioni, che si faranno”. Ladovrebbe ospitare ledi triathlon (30 e 31 luglio, 5 agosto), nuoto maratona (8 e 9 agosto) e paratriathlon (1 e 2 settembre). “Non vi dico che siamo molto sereni visto il tempo, ma non abbiamo preoccupazioni sulla capacità di tenere lenelle date previste”, ha sottolineato l’amministratore.