Paleari la partenza per il ritiro del Mancini Park potrebbe slittare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoper ildelHotel a forte rischio per Albertoche non ha ancora completato le visite mediche. Senza la fine di questo iter, l’estremo difensore di Giussano lunedì non salirà sul pullman insieme agli altri compagni ma lo farà in un secondo momento, salvo trovare prima una sistemazione diversa da quella giallorossa. Con il contratto in scadenza a giugno 2025 e il mancato rinnovo con il Benevento, il suo procuratore sta sondando la possibilità di trovare una soluzione diversa per il suo assistito, ma la cerchia delle potenziali pretendenti si sta restringendo sempre più considerano l’ingaggio importante chepercepisce nel Sannio. In serie B ha tanti estimatori, ma le iniziali pretendenti (Juve Stabia e Spezia) hanno virato su obiettivi diversi mentre la Salernitana resta alla finestra, ma la compagine granata deve prima privarsi di Sepe.