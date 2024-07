Napoli ragazza di 24 anni colpita al petto da un proiettile vagante

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)di 24alda un. Ancora da chiarire traiettoria e dinamica dei fatti Unadi 24è stata ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale dei Pellegrini didopo essere stataalda unmentre si trovava in un appartamento, nel quartiere Mercato. Non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, 11 luglio, intorno alle 22:00. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava all’interno della sua abitazione quando è stata raggiunta dal. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti e la provenienza del colpo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato e gli agenti della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.