Morgan replica alle accuse di Angelica Schiatti e racconta la sua versione dei fatti | Sono una vittima!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pochi minuti fa attraverso un lungo video pubblicato sui suoi social,hatodie hato la suadei. Le parole del cantautore: C’è un processo ma non sapete niente di questo processo. Non ho mai commesso nulla di pericoloso di questa persona che in realtà sta facendo tutto questo per farsi una pubblicità. E va bene. È già successo. Ma io cosa ci posso fare? Iounadi questa cosa.una.State costruendo il mostro. Iouna persona che crede nel dialogo. Che scrive. Ma di cosa state parlando? Maio cheperseguitato. Che non mi lasciano in pace. Ma cosa vuole questa gente da me? Cosa vogliono da me? Vuole farsi vedere, vuole farsi notare, come puntualmente cantanti adesso con chi sta? Con un contante, appunto! Allora con chi stava prima di me? Con un cantante.