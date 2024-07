LIVE Musetti-Djokovic Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Medvedev-Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDALLE 14.30 15:40 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Appena terminato un lunghissimo ed equilibrato primo parziale traed, con il russo impostosi per 7-6. Al termine di questa sfida toccherà al toscano. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda semifinale ditra Lorenzoed il serbo Novak. Settimo confronto diretto tra i due, convittorioso una sola volta negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 e due volte vicino all’impresa al Roland Garros. Il vincente dell’incontro troverà in finale uno tra lo spagnolo Carlosed il russo Daniil