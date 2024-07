LIVE Alcaraz-Medvedev 6-7 6-3 6-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | lo spagnolo vince il 3 set e si porta in vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 40-A Pregevole recupero di tocco, stretto, di. Che roba! 40-40 Primante. 40-A Risposta nei piedi dello. Impotente il russo guarda il suo angolo cercando risposte. 40-40 Violento passante di, poco può a rete. 40-30 Primante. 30-30 Sbaglia di dritto. 30-15 Errore con lo sventaglio dello. 15-15 Clamoroso passante di dritto in cross di. 15-0 Primante. Russo negli spogliatoi, pausa più lunga prima dell’inizio del 4° set.6-7(1), 6-3, 6-4! Primante, l’iberico chiude un terzo parziale che avrebbe potuto essere anche più netto. 40-0 In rete il rovescio difensivo di