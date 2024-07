Joe Biden non molla | Io il più qualificato per vincere Nuovo lapsus su Kamala Harris | la chiama Trump – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Cede a qualche colpo di tosse Joe, ma cerca di tenere ferma la voce in apertura dell’attesa conferenza stampa, la prima da solo dopo il disastroso confronto tv con Donald. Dopo aver definito «un successo» il summit Nato a Washington, rivendicando come «l’Ucraina è ancora in piedi e l’Alleanza è ancora int piedi, più forte e più grande», arriva la prima domanda sulla gaffe con Zelensky.sembra confondersi ditra Putin e il presidente ucraino. Ma poi prova a buttarsi alle spalle quello che ha definito semplicemente un. E sulle sue intenzioni di correre per il secondo mandato alla Casa Bianca insiste: «Sono il piùper battere Donald. Ho battutouna volta e lo farò ancora». E poi cita gli alleati europei che «mi hanno detto di