Insegnanti e genitori promuovono lo stop ai cellulari in classe di Valditara

(Di venerdì 12 luglio 2024) La maggioranza deglie deisembra vedere di buon occhio la stretta sull'uso deiin. L'80% dei 1.100, presidi eche hanno partecipato a una rilevazione effettuata dal sito Tecnica della Scuola apprezza loall'utilizzo degli smartphone dal prossimo 1° settembre in tutte le classi dalla scuola dell'infanzia alla fine della secondaria di primo grado, comunicato in queste ore con una circolare ministeriale a firma del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe. Il provvedimento dispone “il divieto di utilizzo indel telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato“.