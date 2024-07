Innovation pipelines e velocizzare il procurement A lezione di innovazione dalla Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come ricordato più volte dai vertici della, l’Alleanza assicura la pace esercitando la deterrenza con successo, cosa che può fare solo attraverso uno strumento militare più forte degli avversari. Molto di questo passa dal mantenimento del vantaggio tecnologico, motivo per il quale ilPublic Forum (di cui Formiche è stato media partner per l’Italia: potete trovare le repliche a partire da questo link) ha ospitato il panel “Disruptive and innovative technologies”, coinvolgendo il chief scientist della, Bryan Wells, il chief technology officer di Lockheed Martin, Steven H. Walker, e il vicepresidente di Oracle Cloud, Rand Waldron. Istituzioni, industria della difesa e commerciale, ovverosia il trittico che dovrà necessariamente collaborare per mantenere il vantaggio tecnologico occidentale: “Abbiamo bisogno di partenariati tra le aziende della Difesa e quelle commerciali” ha detto Walker, con Wells che ha subito aggiunto: “lane è consapevole”.