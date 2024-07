IL PUNTO DEI LETTORI | UNA SVOLTA PER CANALE 5 TRA REALITY E DUE REVIVAL

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 12 luglio 2024) Uno degli affezionatidi BubinoBlog ha ipotizzato una struttura-tipo per le tre reti Mediaset. Andiamo a vedere come vorrebbe ri-organizzare le tre reti. Partiamo da5. Il daytime merita unaspecialmente dalle 17:00. Ma si tratterebbe di uno semplice switch: Giuseppe Brindisi prenderebbe il posto di Myrta Merlino. Nel weekend di5 si potrebbe dar vita a “Mattino Weekend” uno spin-off di Mattino 5 News con la conduzione di Roberto Poletti e Simona Branchetti. Nel pomeriggio domenicale, alle 14:00 l’appuntamento con la scuola di Amici, mentre verso le 16:15 una sorta didi “Buona Domenica” con Lorella Cuccarini, Cristiano Malgioglio, Alessandro Cecchi Paone e Cristiano Malgioglio. Restando su5, il prime time potrebbe essere strutturato come segue: Periodo settembre-dicembre Domenica: soap turche Lunedì: Grande Fratello con Veronica Gentili Martedì e mercoledì: film & fiction Giovedì: Verissimo di Sera con Silvia Toffanin Venerdì: Striscia La Notizia con i vari volti a rotazione Sabato: Tu Sì Que Vales Da gennaio a marzo invece, il nostro lettore suggerisce di fare così: Domenica: Io Canto con Gerry Scotti Lunedì: Temptation Island Inverno con Filippo Bisciglia Martedì e mercoledì: film & fiction Giovedì: Verissimo di Sera Venerdì: Striscia La Notizia Sabato: C’è Posta per Te con Maria De Filippi Per il periodo aprile-giugno, la proposta è: Domenica: Lo Show dei Record con Gerry Scotti Lunedì: La Talpa con Alfonso Signorini Martedì e mercoledì: film & fiction Giovedì: Verissimo di Sera Venerdì: Paperissima con Gerry Scotti e Francesca Manzini Sabato: Amici di Maria De Filippi Su Italia 1 si potrebbe istituire un approfondimento quotidiano o un qualcosa più simile ad un rotocalco dalle 19:00 alle 20:00 con la conduzione di Elisa Triani.