Il Moonlight on Tour ad Anghiari arriva il vincitore del premio Campiello

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Prosegue in valtiberina il “Festival on”. Admercoledì 17 luglio alle ore 21 Bernardo Zannoni, il massimo esponente della letteratura italiana del momento, salirà sul palco di piazza Mameli per l'incontro letterario condotto da Gabriele Marconcini e da Gabriele Grazi. Durante i Mercoledì dil'autoredelpresenterà i volumi “25” e “I miei stupidi intenti”. “Il” puntualizzano la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi e la responsabile di Confesercenti Valtiberina Chiara Cascianini “dopo il debutto a San Giovanni Valdarno si sposta in Valtiberina. La seconda tappa deladin occasione dei tradizionali mercoledì e rappresenta un interessante evento nell'evento riservato ai lettori che potranno incontrare al chiaro di luna il noto e apprezzato scrittore”.