I movimenti di mercato più assurdi della settimana

(Di venerdì 12 luglio 2024) In Europa c’è l’Europeo, in America la Copa America e quindi gli occhi e le mani degli addetti ai lavori dovrebbero essere impegnati a seguire queste due competizioni. Ma lo sappiamo: con l’estate arriva il momento di firmare nuovi contratti, spostare calciatori, creare o sperperare ricchezza. La nuova stagione è dietro l’angolo e bisogna trovare il terzino giusto, la mezzala che ti svolta, il centravanti che costa poco e rende tanto. Qui però non ci fermiamo a discutere del calciorazionale (per quello potete leggere qui i nostri articoli, o ascoltare il nostro podcast “Che giocatore è”, riservato agli abbonati) ma di quelli irrazionale. Giocatori che si muovono per il globo come nella trasmissione Che fine ha fatto Carmen Sandiego?, se siete abbastanza millennial da ricordarvela, che vanno da una squadra A a una B senza apparente motivo.