Hermoso-Napoli Conte ha fatto una chiara richiesta alla società

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il difensore resta un nome caldo per il calciomercato del. Il giornalista hail punto sulla situazione. Il calciomercato è appena cominciato e ilè una delle squadre più attive per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Antonio. Laazzurra è reduce da un’annata drammatica, l’anno dopo lo scudetto è stato davvero molto complicato e il tecnico pugliese avrà la necessità di rialzare giocatori che hanno terminato l’ultima stagione al decimo posto. Ilvuole acntarein tutte le sue richieste e in particolare in quelle che riguardano il reparto difensivo, il reparto che ha creato maggiori difficoltà nella scorsa stagione. Sono arrivati Mari e Buongiorno (manca solo l’ufficialità) e per la fascia è arrivato invece Leonardo Spinazzola, tutti interpreti ideali per il modulo dell’ex allenatore di Inter e Juventus.