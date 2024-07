Gioielli d’Italia | Bergamo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Incastonata tra le verdi colline della Lombardia,si erge come un gioiello misconosciuto dell’Italia settentrionale. Questa città, con la sua storia millenaria e il suo straordinario patrimonio culturale, offre ai visitatori un’esperienza unica che fonde armoniosamente il fascino del passato con la vivacità del presente. Dalle sue antiche mura veneziane alle pittoresche stradine acciottolate,è un tesoro tutto da scoprire per gli amanti dei viaggi autentici e ricchi di storia. Città Alta: un salto nel passato Il cuore pulsante diè senza dubbio la Città Alta, un borgo medievale perfettamente conservato che domina la città moderna dall’alto delle sue colline. Circondata da imponenti mura veneziane del XVI secolo, la Città Alta è un labirinto di vicoli tortuosi, piazze suggestive e palazzi storici che trasportano il visitatore in un’altra epoca.