Finalmente! Gli astronauti potranno bere la loro pipì durante le passeggiate spaziali grazie a un nuovo dispositivo intelligente

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 12 luglio 2024) Gliavranno una nuova soluzioneleGliin passeggiata nello spazio attorno alla Stazione Spaziale Internazionale usano un pannolino usa e getta noto come capo con massima assorbenza (MAG) dagli anni ’80. Tuttavia, questi indumenti possono causare disagi e rischi per la salute. Una nuova tecnologia per riciclare l’urina degliUna nuova soluzione leggera è stata ideata per raccogliere e purificare l’urina deglile, trasformandola in acqua potabile in soli cinque minuti, con un sistema integrato nella tuta spaziale. Funzionamento delIl sistema prevede che gliindossino L'articolo! Glilalea unproviene da News Nosh.