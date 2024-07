Dimaro | il Napoli si allena tra diluvio e risate

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 luglio 2024)FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 12 LUGLIO 2024 – Lavorare col sorriso, fare fatica,rsi ad alta intensità ma farlo divertendosi: è l’obiettivo di Antonio Conte. L’tore salentino, con i suoi tredici uomini dello staff e il supporto dei dirigenti Manna e Sinicropi, programma la seduta distribuendo il lavoro aerobico in un tempo lungo, nelle due ore abbondanti di ogni seduta. Tanta corsa, la fatica anche sui volti dei calciatori, ma per reggere l’impatto della seduta stressante, c’è bisogno di divertirsi come hanno fatto Osimhen e compagni anche sotto il. Stamani la squadra scherzava, pur faticando, mentre con l’ausilio di drone e gps lo staff di Conte monitorava ogni dettaglio. C’è un’immagine che poi ha riportato alla memoria di tanti tifosi, che praticano il rito del viaggio in Val Di Sole in ogni estate, un ricordo di dieci anni fa: l’acquaplanning fatto Marek Hamsik in una giornata di pioggia torrenziale.