Cremonese presentata la campagna abbonamenti | prezzi sostenibili e sconti riservati

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laha deciso di ripartire da Giovanni Stroppa dopo l’ultima stagione positiva e le prospettive per il prossimo campionato sono interessanti. Il club ha presentato lacon importanti agevolazioni per i tifosi. “La Cremo e la sua gente da sempre scendono in campo insieme. E’ dovuta a questa profonda passione la scelta della società di mantenere anche per la2024/25 iin linea con il recente passato. Sottoscrivere l’abbonamento che include le 19 gare casalinghe di campionato dellagarantisce la possibilità di accedere allo Zini a tariffe particolarmente vantaggiose”, si legge sul sito.La politica deiè pensata sia per i vecchi abbonati della stagione precedente che potranno esercitare il loro diritto di prelazione da martedì 16 luglio a sabato 3 agosto sia per i nuovi abbonati che potranno acquistare il loro titolo di accesso annuale già da martedì 16 luglio scegliendo tra i posti non assegnati nella stagione 2023/24.