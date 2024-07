Cosa c’è dietro le grandi disuguaglianze globali Scrive Becchetti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il rapporto sulla ricchezza globale di Ubs indica come nel 2024 tale ricchezza sia aumentata di circa il 4% in presenza di diseguaglianze purtroppo elevate e crescenti all’interno di ciascun paese. I dati riflettono tendenze in atto da tempo. Nella combinazione dizzazione, progresso tecnologico e commercio internazionale il sistema economico globale aumenta la produzione di valore economico che è il flusso che va ad alimentare la ricchezza. Ad eccezione dell’anno della pandemia il Pil globale cresce sempre positivamente ogni anno. Ma l’aumento della ricchezza non dipende solo dai nuovi flussi perché il valore di mercato di un bene mobile o immobile (il valore dello stock) è influenzato dalla domanda e dai proventi futuri attesi da quel bene.