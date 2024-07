Corriere dello Sport – tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-12 11:31:28 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del: Buongiorno fa le visite con il Napoli, Immobile saluta la Lazio, Cancelo è un’idea della Juve, Lukaku aspetta Conte: tante le operazioni di mercato, tante leche stanno per entrare nel vivo. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la diretta del-Stadio. 10:28 Zirkzee al Manchester United, è fatta A Manchester c’è chi assicura che già in giornata Joshua Zirkzee inizierà a sottoporsi alle visite mediche per poi diventare ufficialmente un giocatore dei Red Devils. Accordo ormai totale con il Bologna. (LEGGI LA NOTIZIA) 10:08 Juve, jolly Cancelo Serve un’ala per decollare. Thiago Motta l’ha spiegato con determinazione.