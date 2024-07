Calenda travolge Telese | I suoi amici grillini hanno buttato 250 miliardi per rifare le case ai ricchi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ci si accapiglia sulle armi all’Ucraina a “In Onda”, dove l’aria si era già surriscaldata con Bocchino e Furfaro. E’ Carload “imbruttire” controche è scettico sul punto specifico dell’invio di armi a Kiev. Il leader di Azione si arrabbia col conduttore: “Scusi devo precisare una cosa, un miliardo e settecento milioni non sono soldi buttati: perché aiutano un popolo sovrano a difendersi da un aggressore”. Allorainizia a provocare l’interlocutore che fin lì era stato piuttosto pacato, spiegando il suo no all’ “ammucchiata anti-destra.punzecchia e fa un sorrisetto: “Sono meglio per le armi o per la sanità?”.sulle armi all’Ucraina: “Non dica stupidaggini”, allora, prendeb d’aceto, non ci sta a essere oggetto di provocazione: “Servono per entrambi”.