Biden le gaffe i test neurologici e l’ombra di Obama e Pelosi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 – Nuoveper il presidenteche ieri ha detto “benvenuto Putin” presentando il presidente ucraino Zelensky e poi ha chiamato “Trump” Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti. “Lapsus” come li ha ribattezzati Il presidente Usa che hanno scatenato l’ironia del suo avversario alla corsa della Casa Bianca, Donald Trump che sui social ha scritto. “Buon lavoro Joe! Complimenti!”. LeUn banale lapsus o c’è di più? Joeha fatto l’ennesima, introducendo Volodymyr Zelensky come Vladimir Putin sul palco di una cerimonia Nato. Un epic fail che non può che alimentari le voci insistenti su una malattia degenerativa del presidente, a cui sempre più democratici e finanziatori della sua campagna elettorale chiedono di fare un passo indietro.