Berrettini non delude | conto alla rovescia

(Di venerdì 12 luglio 2024), stavolta nessun colpo di scena: è tutto confermato. Impostate i timer: è tempo di contare. Diciamoci la verità: tra un torneo e l’altro si fa sempre viva questa paura, del tutto legittima, che di punto in bianco compaia sul profilo di Matteouna foto in bianco e nero. Per comunicare brutte notizie il romano si è sempre servito di scatti con filtro black and white, ragion per cui, mettiamola così, siamo rimasti un po’ “scottati”.ha confermato le sue intenzioni (LaPresse) – Ilveggente.itCi vorrà del tempo prima che ci si abitui all’idea che il finalista di Wimbledon 2021 è tornato e che, facendo i dovuti scongiuri, ce la metterà tutta per arrivare in fondo a questa stagione. Ha giocato poco, molto poco, eppure ha portato a casa un titolo Atp (quello vinto a Marrakech), una finale (sull’erba di Stoccarda) e pure gli applausi dell’All England Club.